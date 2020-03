CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI GASPERINI GUARDIOLA / Sono mesi decisivi per il futuro della Juventus e in particolare di Maurizio Sarri. In caso di fallimento europeo e soprattutto in Serie A, l'avventura dell'allenatore ex Napoli sulla panchina bianconera potrebbe terminare dopo solo una stagione. Secondo quanto rilevato dall'Osservatorio 'Eurobet', appena il 3,5% dei tifosi bianconeri si aspetta la conferma di Sarri a fine stagione.

A sorpresa, però, il preferito per la sua eventuale successione non èma Gian Piero, che raccoglie il 35% delle perferenze contro il 31% dell'allenatore spagnolo. Infine, seguono il grandeall'11% e l'attuale rivale per lo scudetto Simonecon solo il 6,5% delle preferenze. Oltre alla permanenza di Sarri, non 'scalda' nemmeno l'ipotesi di un possibile ritorno di, che raccoglie solo il 2,5% dei tifosi bianconeri.

