Verso Juventus-Inter, il punto sull'infermeria nerazzurra: sorriso Handanovic

JUVENTUS INTER HANDANOVIC INFORTUNATI / La Serie A cerca di tornare alla normalità. È atteso a breve il comunicato che sancirà nel prossimo weekend il recupero delle sei sfide rinviata lo scorso fine settimana. Tra queste, spicca sicuramente il big match tra Juventus e Inter, da disputare chiaramente a porte chiuse.

Sfida alla qualce il tecnico nerazzurro Antoniopuò avvicinarsi con una rosa riposata dopo i giorni di stop forzati e soprattutto con alcuni recuperi importanti.

In primis capitan Samir Handanovic. Il portiere ha smaltito il problema al dito ed è pronto a tornare titolare tra i pali. Sta meglio anche Roberto Gagliardini, un'alternativa importante a centrocampo dove Matias Vecino è tornato in forma e contende il posto a Christian Eriksen. Restano fuori, invece, Victor Moses e Stefano Sensi: per entrambi dovrebbe essere questione di giorni, anche se soprattutto sul centrocampista ex Sassuolo si procede con cautela dopo i vari problemi in stagione.