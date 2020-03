JUVENTUS RETROCESSIONE BORSA / Non solo gli effetti delle porte chiuse e dell'emergenza Coronavirus. Il titolo della Juventus, quotata in borsa da circa un anno e mezzo, perde terreno e si avvia alla... 'retrocessione'. Il FTSE Italia Index Series Technical Committee, infatti, ha ufficializzato le modifiche al FTSEMib, sancendo di fatto l'uscita del titolo della società bianconera dal principale indice della Borsa italiana per passare nel Mid Cap, indice secondario.

Il prezzo delle azione juventina ad oggi è pari a 0,89 euro, ovvero il 20% in meno rispetto ad un mese fa ed il 19,9% in meno rispetto ad un anno fa. A gennaio 2019, invece, le quotazioni si aggiravano attorno a quota 1,4 euro. La 'retrocessione' sarà effettiva dal 23 marzo.