Calciomercato Roma, De Rossi pronto a tornare | Il suo ruolo

CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI FRIEDKIN/ L'imminente arrivo di Dan Friedkin ai vertici della Roma potrebbe cambiare molto anche nell'organigramma societario, nel quale si prevede anche un clamoroso ritorno. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' infatti, Daniele De Rossi sarebbe pronto a tornare in giallorosso, nelle vesti di allenatore della selezione Primavera.

Dopo il rifiuto al termine della scorsa stagione, nel quale l'ex numero 16 era destinato all'approdo al Boca Juniors, ora De Rossi sembrerebbe quindi pronto a tornare all'interno della Roma per dare anche il suo apporto a tutto l'ambiente. Intanto, nel mese di aprile, il giocatore romano inizierà il corso per ottenere la licenza da allenatore Uefa A, che consente di essere vice in Serie A e B e a capo della gestione tecnica in C.