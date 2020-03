COPPA ITALIA RECUPERI / In mattinata è atteso l'annuncio della Lega Serie A che sancirà il recupero delle sei sfide rinviate lo scorso weekend, lasciando in sospeso per il momento Inter-Sampdoria e Atalanta-Sassuolo che cercano una collocazione. E la CoppaItalia? Difficile dirlo al momento.

Il rinvio delle due semifinali di ritorno, Juventus-Milan e Napoli-Inter, rimane a data da destinarsi con un calendario ormai completamente intasato. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Serie A, emergenza Coronavirus: un calciatore viene contagiato? Il campionato rischia di saltare

Per questo motivo nelle ultime ore stanno circolando anche alcune ipotesi clamorose per il recupero e la conclusione della coppa nazionale. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' un'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di recuperare le semifinali e poi far disputare la finale ad agosto, mentre tra le idee ancora da verificare ci sarebbe anche quella di un torneoestivo aquattro tra le semifinaliste Juve, Inter, Napoli e Milan.