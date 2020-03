UEFA, prende quota l'idea della Champions League estiva

UEFA CHAMPIONS LEAGUE ESTIVA / Se pensate che i calendari siano intasati, attenzione a quello che può succedere dal 2021 con una nuova competizione internazionale che sta prendendo piede nelle idee dei massimi organi calcistici europei. Lo riporta il 'Daily Mail', che nella sua edizione online svela i piani per la creazione di una Champions League estiva a partire dal prossimo anno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Si tratterebbe, nei fatti, di un allargamento e potenziamento dell'International Champions Cup, il torneo d'esibizione nato nel 2013 ed ideato dalla compagnia statunitense Relevent Sports.

Il tutto con la benedizione dell'UEFA che secondo il tabloid britannico avrebbe dato l'ok all'utilizzo del proprio marchio, ma lasciando l'intera gestione dell'evento alla Relevent Sports. Un passaggio comunque fondamentale, perché sposterebbe il target del torneo: non più amichevoli, ma una vera e propria competizione. Oltre a garantire introiti molto importanti ai club partecipanti, che non saranno invitati ma dovranno qualificarsi, il regolamento prevederebbe infatti la richiesta di schierare le formazioni titolari per garantire spettacolo ed alta competitività. Tra le proposte, inoltre, anche la possibilità di allargare il torneo alle squadre sudamericane, mentre i club inglesi nel frattempo hanno accolto molto positivamente una proposta che però mette a serio rischio il Mondiale per Club a 24 squadre: frizioni sempre più intense tra UEFA e FIFA che non ha raccolto tutti i fondi necessari per il nuovo Mondiale che andrebbe disputato tra giugno e luglio 2021.