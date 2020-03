Calciomercato Inter, Marcos Alonso resta la priorità

CALCIOMERCATO INTER MARCOS ALONSO CHELSEA/ L'Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato per la prossima estate. Oltre a seguire le tracce di Olivier Giroud, centravanti in scadenza di contratto, i nerazzurri restano concentrati sull'obiettivo Marcos Alonso, laterale sinistro del Chelsea di Frank Lampard.

Stando a quanto riportato dal 'Daily Star', nonostante la crescita in maglia Blues delle ultime uscite infatti, il giocatore spagnolo ex Fiorentina resta una priorità per Antonio Conte e la sua Inter, a caccia di esterni affidabili per la prossima stagione.