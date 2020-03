Calciomercato Juventus, futuro Higuain | C'è l'incontro!

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN FUTURO/ Gonzalo Higuain, centravanti della Juventus, è tornato a guadagnarsi la maglia bianconera dopo l'arrivo in estate in panchina di Maurizio Sarri, ex tecnico di Chelsea e Napoli. Dopo un inizio confortante, il bomber argentino in questo momento sta un po' faticando, così come la sua squadra.

Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', nelle prossime settimane ci dovrebbe essere un incontro fra l'agente nonché fratello del Pipita e la Juventus, per discutere il rinnovo del contratto. Un prolungamento che potrebbe andare in due vie: una permanenza o una modifica dei termini contrattuali per poter alzare il prezzo in sede di calciomercato. Intanto, ai microfoni di 'Onda Cero', ha parlato Alkorta, direttore sportivo dell'Atletico Bilbao: "Per poter giocare con noi dovrebbe essere nato o formato qui. Chi non rispetta queste prerogative non può giocare nel club".