EMERGENZA VIRUS CONTAGI SERIE A PORTE CHIUSE / Continua l'emergenza Coronavirus in Italia. Primo giorno, quello di oggi, nel quale vengono attuate le norme presenti nel nuovo decreto creato appositamente per quest'allerta sanitaria. Scuole totalmente chiuse fino al 15 marzo, mentre lo sport si gioca a porte chiuse per un mese, fino al 3 aprile. Per le ultime notizie sul campionato italiano di Serie A ---> CLICCA QUI!

15.35 - Il ministro della Sanità del Sudafrica, Zweli Mkhize, ha ufficializzato su Twitter il primo caso di coronavirus nel paese.

15.10 - Ai microfoni dell'Ansa ha parlato Stefano Taravella, uno dei 14 turisti italiani bloccati in India perchè positivi al coronavirus: "Stiamo bene ma lanciamo un appello al Governo italiano affinchè individui una soluzione che ci riporti a casa il prima possibile".

14.40 - Il Ministero della salute della regione Lazio fa sapere che un paziente ricoverato in isolamento presso l’ospedale San Filippo Neri è risultato positivo al COVID19. Nella notte del 3 marzo ha fatto accesso al Pronto Soccorso per un malore. All’interno della strtuttra ospedaliera sono quindi state attivate tutte le misure previste per garantire la sicurezza.

13.15 - Torna a parlare anche Steven Zhang.

Il presidente dell'ha commentato il suo attacco a Dal Pino e la soluzione porte chiuse.

13.00 - Ora è ufficiale. Anche Valencia-Atalanta, ritorno degli ottavi di Champions League in programma martedì 10 marzo, si giocherà a porte chiuse.

12.40 - Andrea Agnelli rompe il silenzio sull'emergenza Coronavirus che ha colpito anche il campionato di Serie A. Le dichiarazioni del presidente della Juventus.

12.15 - Poco fa lo Spallanzani di Roma ha diramato un nuovo comunicato ufficiale: "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 59 pazienti. Di questi 25 (in aggiunga alla coppia cinese ormai negativa) sono risultati positivi e ricoverati presso il nostro Istituto. Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili ad eccezione di cinque che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale che necessitano di supporto respiratorio. Tutti i casi positivi, al momento, ancora presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese o con un caso confermato. Si sta provvedendo a dimettere 5 pazienti, risultati negativi ai test o che non richiedono più ospedalizzazione".

09.40 - Sul Corriere della Sera è ancora emergenza Coronavirus. Si parla dell'ipotesi dello stop al campionato se un calciatore dovesse essere contagiato. (LEGGI QUI)

08.20 - Parla anche Rino Rappuoli, ai microfoni del Corriere della Sera, esperto internazionale di vaccini: "In un anno avremo la soluzione"

08.00 - Secondo quanto riportato dagli scienziati, il virus sarebbe in Italia già prima del paziente 1, e alcune settimane prima quindi del contagio dell'uomo di Codogno.