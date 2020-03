EMERGENZA VIRUS CONTAGI SERIE A PORTE CHIUSE / Continua l'emergenza Coronavirus in Italia. Primo giorno, quello di oggi, nel quale vengono attuate le norme presenti nel nuovo decreto creato appositamente per quest'allerta sanitaria. Scuole totalmente chiuse fino al 15 marzo, mentre lo sport si gioca a porte chiuse per un mese, fino al 3 aprile. Per le ultime notizie sul campionato italiano di Serie A ---> CLICCA QUI!

18.11 - Nuovo aggiornamento da Angelo Borrelli, capo della Protezione civile: "138 persone dimesse e guarite in più rispetto a ieri, arriviamo a 414. Abbiamo anche 41 persone decedute, la fascia d'età va dai 66 ai 94 anni. Si tratta di persone fragili, per la maggior parte con diverse patologie. Il dato dei positivi attualmente è di 3296 con un incremento di 590 unità, 280 solo in Lombardia".

17.30 - Nel Lazio sono 41 i casi positivi oltre i 3 guariti. Di questi, 14 sono in isolamento domiciliare, 20 sono ricoverati non in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in terapia intensiva. 5 pazienti sono stati dimessi dallo Spallanzani.

17.15 - Definiti anche data e orario dei recuperi della 25esima giornata:

18 marzo ore 18.30: Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma (anziché mercoledì 11 marzo) e Verona-Cagliari (anziché mercoledì 11 marzo)

La partita Inter-Sampdoria sarà riprogrammata nella prima data utile

17.10 - "Il Governo ha stanziato 7,5 miliardi di euro per aiutare famiglie, imprese e lavoratori. Continuiamo a lavorare uniti per fronteggiare l'emergenza". Così ha parlato il premier Giuseppe Conte in merito alla situazione legata al Coronavirus.

16.50 - Serie A, definite date e orari dei recuperi:

8 marzo 12.30: Parma - Spal

8 marzo 15.00: Milan - Genoa, Sampdoria-Verona

8 marzo 18.00: Udinese - Fiorentina

8 marzo 20.45: Juventus - Inter

9 marzo 18.30: Sassuolo - Brescia

15.50 - Secondo la mappa genetica pubblicata sul sito Netxstrain, l coronavirus sarebbe entrato in Europa più volte e il primo focolaio potrebbe essere quello isolato nel mese di gennaio in Germania, a Monaco.

Il focolaio tedesco avrebbe alimentato silenziosamente la catena di contagi.

15.35 - Il ministro della Sanità del Sudafrica, Zweli Mkhize, ha ufficializzato su Twitter il primo caso di coronavirus nel paese.

15.10 - Ai microfoni dell'Ansa ha parlato Stefano Taravella, uno dei 14 turisti italiani bloccati in India perchè positivi al coronavirus: "Stiamo bene ma lanciamo un appello al Governo italiano affinchè individui una soluzione che ci riporti a casa il prima possibile".

14.40 - Il Ministero della salute della regione Lazio fa sapere che un paziente ricoverato in isolamento presso l’ospedale San Filippo Neri è risultato positivo al COVID19. Nella notte del 3 marzo ha fatto accesso al Pronto Soccorso per un malore. All’interno della strtuttra ospedaliera sono quindi state attivate tutte le misure previste per garantire la sicurezza.

13.15 - Torna a parlare anche Steven Zhang. Il presidente dell'Inter ha commentato il suo attacco a Dal Pino e la soluzione porte chiuse.

13.00 - Ora è ufficiale. Anche Valencia-Atalanta, ritorno degli ottavi di Champions League in programma martedì 10 marzo, si giocherà a porte chiuse.

12.40 - Andrea Agnelli rompe il silenzio sull'emergenza Coronavirus che ha colpito anche il campionato di Serie A. Le dichiarazioni del presidente della Juventus.

12.15 - Poco fa lo Spallanzani di Roma ha diramato un nuovo comunicato ufficiale: "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 59 pazienti. Di questi 25 (in aggiunga alla coppia cinese ormai negativa) sono risultati positivi e ricoverati presso il nostro Istituto. Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili ad eccezione di cinque che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale che necessitano di supporto respiratorio. Tutti i casi positivi, al momento, ancora presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese o con un caso confermato. Si sta provvedendo a dimettere 5 pazienti, risultati negativi ai test o che non richiedono più ospedalizzazione".

09.40 - Sul Corriere della Sera è ancora emergenza Coronavirus. Si parla dell'ipotesi dello stop al campionato se un calciatore dovesse essere contagiato. (LEGGI QUI)

08.20 - Parla anche Rino Rappuoli, ai microfoni del Corriere della Sera, esperto internazionale di vaccini: "In un anno avremo la soluzione"

08.00 - Secondo quanto riportato dagli scienziati, il virus sarebbe in Italia già prima del paziente 1, e alcune settimane prima quindi del contagio dell'uomo di Codogno.