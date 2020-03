SERIE A EMERGENZA CORONAVIRUS / Il primo scoglio è stato superato. La Serie A, dopo giorni di liti e tensioni, ha raggiunto un'intesa e dopo il decreto del Governo che regola anche le manifestazioni sportive inizia da oggi il suo mese a porte chiuse che consentirà di portare avanti un campionato sull'orlo del collasso. Lo slittamento di una settimana della 27a giornata permetterà il recupero in queste weekend delle sei sfide saltate lo scorso fine settimana. Ma i pericoli per il regolare svolgimento del torneo non sono finiti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il 'Corriere della Sera' nella sua edizione odierna riporta uno scenario tutt'altro che impossibile.

O allo stesso modo uno dei tantissimi professionisti che gravitano attorno alle squadre del massimo torneo, dagli allenatori allo staff passando per gli arbitri e pure i familiari degli stessi. La risposta è che. La spiegazione arriva dalla Serie C, dove tra le fila dellaci sono stati giocatori contagiati e tutta la squadra è finita in quarantena per quindici giorni, mentre gli avversari dellahanno sospeso gli allenamenti e sono tenuti sotto controllo. Un iter che andrebbe replicato anche in caso di contagi nei campionati di livello più alto, come la Serie A che però non sarebbe in grado di reggere alla sospensione dell'attività sportiva di almeno un paio di squadre. Nel caos dei calendari ormai intasatissimi, quando verrebbero recuperate ulteriori partite rinviate? Difficile dirlo. Anche per questo, scrive sempre il 'Corriere della Sera', tra i dirigenti dei club di A ha cominciato a serpeggiare da giorni la convinzione che ile ripreso quando sarà possibile. Magari dopo l'Europeo, se ci sarà.

