Calciomercato Juventus, bivio Dybala: rinnovo sì, ma l'addio non è escluso

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Mentre il calcio prova a ripartire chiudendo le porte ai tifosi per tentare di contrastare l'emergenza della diffusione del coronavirus, le società inevitabilmente proseguono nel lavoro di programmazione per il prossimo futuro. Anche perché, al di là del campo, alcune situazioni si fanno impellenti. Lo sa ad esempio la Juventus che oltre a pensare al calciomercato in entrata fa i conti con un rinnovo importante da sbloccare quanto prima.

Quello di Paulo Dybala, in scadenza di contratto nel 2022. Condizione che mette la dirigenza bianconera di fronte ad un bivio: rinnovo e prolungamento oppure cessione in estate.

Altrimenti sarà difficile monetizzare adeguatamente la sua eventuale partenza ed il rischio di perderlo a zero tra un anno e mezzo si farebbe concreto. Il CFO bianconero Fabio Paratici, da questo punto di vista, ha già chiarito di propendere per la prima opzione, tant'è che come riferisce 'Tuttosport' le discussioni per il prolungamento stanno entrando nel vivo: si lavora ad un contratto quinquennale con un ingaggio che andrebbe a sfiorare i 10 milioni di euro netti a stagione, quindi con un aumento del 25-30 per cento. Il rinnovo però non vorrebbe dire automaticamente permaneza sicura a Torino. Perché secondo il quotidiano torinese eventuali offerte di un certo livello sarebbero comunque prese in considerazione in nome di un bilancio che strizza sempre l'occhio alle plusvalenze importanti. Alla giusta cifra, nessuno è incedibile.

