Tottenham, follia in FA Cup: Dier aggredisce un tifoso in tribuna

TOTTENHAM DIER GEDSON FRATELLO AGGRESSIONE TIFOSO MOURINHO NORWICH FA CUP / Serata da dimenticare completamente per il Tottenham e per Eric Dier. Gli Spurs sono stati eliminati ai rigori dal Norwich nel quinto turno di FA Cup, ma la partita non è finita al tiro decisivo sbagliato da Gedson Fernandes. Lo stesso Dier, arrivato sugli spalti mentre usciva dal campo, ha perso le staffe e ha aggredito un tifoso del Tottenham svalcando diverse file di seggiolini.

Trattenuto a fatica dagli steward e poi portato via di peso, in alcuni video circolati susi sente distintamente il centrocampista inglese urlare "", "" Se in un primo momento alcuni pensavano a un insulto razzista arrivato ai danni del giovanea cui Dier aveva reagito in difesa del compagno, le parole diarrivate successivamente si riferiscono proprio al fratello più piccolo del giocatore, che era in tribuna e stava avendo una discussione con un altro tifoso.

"Eric ha fatto qualcosa che un professionista non deve fare, anche se probabilmente avremmo fatto tutti la stessa cosa, soprattutto quando qualcuno insulta te e la tua famiglia è coinvolta, con il tuo fratellino", ha spiegato Mourinho come riportato da 'The Sun'. Il manager portoghese continua: "Questa persona ha insultato Eric, il fratello più piccolo non è rimasto contento di questo e Dier dietro a lui. Ma noi professionisti non possiamo fare queste cose, ha sbagliato ma non sarà punito". Si attendono ora comunicazioni del Tottenham.