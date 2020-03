TOTTENHAM NORWICH RIGORI MOURINHO FA CUP / La FA Cup è da sempre famosa per i risultati clamorosi, le grandi storie, squadre di bassa categoria che hanno la meglio di club di Premier League. Non è stato nulla di incredibile, ma sicuramente l'eliminazione del Tottenham è stata una sorpresa. José Mourinho è stato beffato ai calci di rigore dal Norwich, nel quinto turno (gli ottavi di finale) della coppa nazionale inglese.

Un risultato che fa discutere, soprattutto considerando che si giocava in casa degli Spurs e che gli avversari erano sì di Premier, ma fanalino di coda del campionato con appena 21 punti, praticamente la metà dei londinesi.

Eppure ai tempi regolamentari il risultato è rimasto sull'1-1: all'iniziale vantaggio Tottenham di Vertonghen ha risposto la rete di Drmic. Ai tiri dal dischetto gli uomini di Mourinho segnano due sole volte su cinque tentativi (in gol Dier e Lo Celso mentre sbagliano Lamela, Parrott e Gedson Fernandes), contro l'unico errore del Norwich. Gli ospiti passano ai quarti di finale firmando l'impresa contro il Tottenham. Nelle altre partite passano il turno Leicester e Manchester City, raggiungendo Chelsea, Arsenal, Sheffield United e Newcastle. Domani in campo il Manchester United in casa del Derby County.