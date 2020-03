Juventus, opzione clamorosa per Willian

CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN / Tra i nomi più interessanti nella lunga lista dei calciatori in scadenza di contratto a fine stagione c'è sicuramente quello del brasiliano Willian. Classe '88, l'ex Shakhtar avrebbe ricevuto una nuova proposta di rinnovo per prolungare il vincolo che gli consente di liberarsi a parametro zero a giugno.

Sul piatto, infatti, ilavrebbe messo un nuovo contratto di due anni che però il calciatore avrebbe respinto al mittente. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Lo riferisce il portale brasiliano 'UOL Esporte' secondo cui Willian è a caccia di un contratto della durata di tre anni per chiudere la carriera ad alti livelli e sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di cambiare squadra, nonostante il manager Frank Lampard sembri contare molto su di lui. La Juventus è tra le società più spesso accostate al nazionale brasiliano, ma attenzione alla nuova clamorosa ipotesi. Pronto ad entrare in scena, oltre al ManchesterUnited, ci sarebbe infatti il Tottenham di José Mourinho che vanta buoni rapporti col calciatore e lo vorrebbe riavere con sé. Un tradimento cittadino duro da digerire per i tifosi dei 'Blues'.

