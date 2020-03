Inter, caos calendario: slitta la fine? E la Coppa Italia...

INTER CALENDARIO / Il primo, importante passo è stato fatto: la Serie A, e tutti gli altri eventi sportivi, va avanti a porte chiuse almeno fino al 3 aprile. Da qui in poi si potrà tentare di regolarizzare una situazione in cui, comunque, al momento rimane difficile districarsi. Soprattutto per l'Inter, che oltre alla gara con la Juventus deve recuperare la sfida contro la Sampdoria e la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Tre partite, con la prima contro i bianconeri che sarà recuperata domenica sera. E le altre? Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il problema è grosso. L'Inter, infatti, è ancora in corsa in EuropaLeague e qualora dovesse raggiungere la finale (27 maggio) non ci sarebbero davvero spazi per recuperare tutte quante le partite. L'ipotesi 20 maggio in caso di eliminazione dalla Coppa Italia appare al momento saltata. A meno che, riferisce 'La Repubblica', non si concretizzi quella che al momento è soltanto un'idea molto complicata: rimandare la finale di Coppa Italia addirittura ad agosto. Resta quindi l'opzione 30 maggio, ovvero sei giorni dopo la chiusura del campionato (Atalanta-Inter del 24 maggio), stesso giorno della finale di Champions League. Anche qui, non semplice.

