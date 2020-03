INTER DONAZIONE CORONAVIRUS OSPEDALE SACCO MILANO ZHANG /L'emergenza coronavirus ha definitivamente stravolto la vita dell'Italia, compreso il calcio. Il decreto firmato dal Governo ha imposto la disputa delle partite di campionato a porte chiuse, almeno fino al 3 aprile. Particolarmente penalizzata l'Inter, che deve recuperare ben due partite, con anche le coppe da giocare. La Lombardia è stata colpita in maniera fortissima dal coronavirus e per questo gli ospedali sono in una fase caldissima di lavoro e stress. L'Italia continua a cercare una soluzione anche a livello medico per debellare il virus, ma per fare questo servono anche fondi importanti.

Inter

Il club nerazzurro ha annunciato la donazione di 100mila euro a favore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco" di Milano, diretto dal Prof. Massimo Galli. La struttua si è particolarmente distinta nell'attività di ricerca, identificando i primi 3 genomi completi ottenuti dagli isolati italiani di SARS-CoV-2 circolanti in Lombardia. Lo stesso team che ha portato a termine l’isolamento dei 3 ceppi di COVID-19 attualmente circolanti nell’area di Codogno. Si potranno così avere gli strumenti per affrontare nella maniera migliore l'epidemia. In questo senso sono arrivate anche le parole del presidente Steven Zhang: “L’Inter ha un legame indissolubile con la città di Milano ed è orgogliosa della dedizione con cui tutto il personale del Ospedale Sacco sta facendo fronte alla eccezionalità della situazione. Fin dall’avvio dell’emergenza Coronavirus - continua il patron del club nerazzurro - abbiamo seguito con particolare attenzione e apprensione l’evoluzione della situazione, sia come Club sia come azionista rimarcando in tutte le sedi come l’unica priorità fossero la salute pubblica e la sicurezza. È per questo motivo che FC Internazionale Milano sente il dovere di sostenere l’Ospedale Sacco".