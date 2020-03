Calciomercato, scricchiola la posizione di Setién al Barcellona

CALCIOMERCATO SETIEN BARCELLONA / Soltanto 11 partite, neanche due mesi in carica, ma la panchina di Quique Setién sarebbe già pericolosamente in bilico.

È la clamorosa notizia lanciata da 'Catalunya Radio', molto vicina alle vicende di casa, che parla oggi di alcune indiscrezioni secondo cui lo spogliatoio blaugrana sarebbe in rotta col tecnico ex. Tutte le news di calciomercato e non solo:

La rottura risalirebbe addirittura al 25 gennaio scorso, terzo match con Setién in panchina al posto di Valverde: qualcosa si è incrinato dopo il ko col Valencia, poi l'eliminazione dalla Copa del Rey e la vetta della classifica persa in Liga col ko nel Clasico hanno alimentato le tensioni. Alcuni giocatori, addirittura, riterrebbero Setién non all'altezza del Barcellona, riferisce la stessa fonte. Serve una scossa in Champions League contro il Napoli ed in campionato, altrimenti la situazione può davvero precipitare.

