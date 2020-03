INTER ZHANG / Il presidente dell'Inter Steven Zhang ammorbidisce i toni dopo il pesante sfogo di lunedì sera che ha fatto il giro del mondo, ma non cede di un millimetro sulla sua posizione: prima la salute e la tutela di tifosi ed addetti ai lavori. Per questo motivo, intervistato dalla 'BBC', il numero uno nerazzurro in serata ha promosso la decisione del Governo di ordinare le porte chiuse per gli eventi sportivi fino al prossimo 3 aprile e spiega: "Chiudere le porte ma continuare a giocare è la cosa giusta da fare - dice Zhang -. Moralmente, da presidente di un club di calcio e manager di un'organizzazione coinvolta in questo tipo di eventi, non posso accettare che la salute pubblica possa essere messa a rischio.

Giocare a porte chiuse è difficile per varie ragioni, ma per poter andare avanti con le attività sportive dovevamo prendere una decisione. Non ho paura che gli eventi senza pubblico possano influenzare le prestazioni della nostra squadra. Quello che mi interessa è garantire la salute pubblica in questi eventi". Tutte le news di calciomercato e non solo:

