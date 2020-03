Calciomercato Inter, Marotta non molla Giroud | I dettagli

CALCIOMERCATO INTER MAROTTA GIROUD CONTE CHELSEA/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', l'Inter starebbe continuando a seguire con attenzione la situazione legata ad Olivier Giroud, centravanti francese in scadenza di contratto con il Chelsea di Frank Lampard.

Anche la Lazio di Claudio Lotito sarebbe ancora sulle tracce di Giroud, ma l'Inter sembra essere in vantaggio per quello che potrebbe essere il primo colpo a zero dell'estate della Beneamata. Il classe 1986, in questa stagione, ha collezionato 8 presenze in Premier League mettendo a segno una rete.