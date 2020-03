CHAMPIONS LEAGUE VALENCIA ATALANTA PORTE CHIUSE / Anche Valencia-Atalanta di Champions League si disputerà a porte chiuse. A darne l'annuncio è la consigliera di Sanità Universale e Salute Pubblica della comunità valenciana Ana Barceló, che ha annunciato in conferenza stampa: "Il Valencia giocherà a porte chiuse. La decisione è definitiva e irrevocabile.

Non è un criterio di controllo, ma di salvaguardia della salute pubblica". La sfida del 'Mestalla' in programma il prossimo martedì 10 marzo, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions, è dunque ufficialmente a porte chiuse.

