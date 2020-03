BARCELLONA NAPOLI CORONAVIRUS / Barcellona-Napoli, in teoria, non dovrebbe essere coinvolta dalle misure anti-coronavirus del ministero della sanità spagnolo. Secondo Santi Gimenez, giornalista di 'AS' nella Ciudad Condal intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, la sfida dovrebbe disputarsi regolarmente. A meno di sorprese, quindi, lo storico match avrà luogo al Camp Nou senza limitazioni: "Credo che si giocherà a porte aperte. Ieri c'è stata un po' di confusione, quando il ministro della sanità ha dichiarato che bisognava giocare a porte chiuse contro le italiane lo ha fatto basandosi sull'idea che se in Italia avveniva così, era giusto uniformarsi. La realtà, però, è che le squadre che del Sud Italia non sono coinvolte dal provvedimento. L'attenzione resta massima, in ogni caso: hanno addirittura chiuso le porte per il match di basket femminile tra Girona e Venezia di EuroCup, che non avrebbe previsto un grosso afflusso di pubblico".

Al momento, quindi, tifosi azzurri e blaugrana possono stare tranquilli?

"La dirigenza del Barcellona non ha ricevuto alcuna comunicazione dal ministero sulla disposizione di giocare col Napoli a porte chiuse. Il provvedimento era diretto a Getafe-Inter e Valencia-Atalanta.

Quindi, direi di sì".

Barcellona-Napoli, emergenza coronavirus: "I tifosi ci saranno"

Come arriverà il Barça alla partita?

"Ora i dubbi sono tanti, perdendo il Clasico il progetto tecnico è in difficoltà. Immagino che Gattuso faccia una gara più coraggiosa, il Real Madrid ha dimostrato che se pressi questo Barça più in alto, puoi fargli davvero male. I blaugrana porteranno il peso di dover vincere assolutamente e credo che Ansu Fati, stavolta, sarà titolare. Sarà una gara totalmente diversa rispetto a quella del San Paolo".

Jordi Alba e Sergi Roberto ci saranno?

"Jordi Alba ha affrettato il suo rientro per essere presente contro il Real Madrid, ma era chiaro che non fosse ancora pronto. Sergi Roberto tornerà ad allenarsi, ma a mio avviso lo staff tecnico lo riserverà proprio per arrivare al 100% contro gli azzurri".

