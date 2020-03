SERIE A JUVENTUS INTER MILAN / Lega di Serie A alla ricerca di una soluzione definitiva per la ridefinizione del nuovo calendario. Come filtrato nelle ultime ore, nel prossimo weekend verranno recuperate le partite rinviate nella 26esima giornata, con il conseguente slittamento dei prossimi turni alla settimana successiva. La sfida scudetto tra Juventus e Inter dovrebbe quindi andare in scena domenica sera, a porte chiuse come tutte le prossime gare.

Serie A, il nuovo programma del weekend con i recuperi della 26esima giornata

Queste le nuove date e gli orari riportati da 'Sport Mediaset':

Sabato 7 marzo: Sampdoria-Verona (ore 20.45)

Domenica 8 marzo: Milan-Genoa (ore 12.30

Domenica 8 marzo: Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (ore 15)

Domenica 8 marzo: Udinese-Fiorentina (ore 18)

Domenica 8 marzo: Juventus-Inter (ore 20.45)