Calciomercato Borussia Dortmund, 35 milioni per il classe 2003

CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND BELLINGHAM/ Secondo quanto riportato dalla 'Bild', il Borussia Dortmund sarebbe vicinissimo alla chiusura della trattativa per l'arrivo di Jude Bellingham, centrocampista classe 2003 di proprietà del Birmingham.

Si tratterebbe di un affare da circa 35 milioni di euro, una cifra astronomica per un giocatore quasi 17enne. Originario di Stourbridge, Bellingham ha già stupito tutti in Inghilterra e potrebbe essere un nuovo colpo alla Sancho per il Borussia Dortmund.