MILAN MALDINI MIRABELLI / Non si è fatta attendere la replica stizzita del dirigente milanista Paolo Maldini che tramite una secca dichirazione all'Ansa ha risposto alle parole di Massimiliano Mirabelli che aveva messo leggermente in dubbio le sue doti da dirigente.

L'attuale direttore tecnico delha tuonato: "A parte il fatto che ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento, sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Polemica in atto dunque tra il passato ed il presente del Milan con un botta e risposta al veleno.

