Juventus, non solo CR7: le novità su Chiellini e Buffon

JUVENTUS CHIELLINI BUFFON / In attesa del ritorno in campo e dell'ufficialità del nuovo calendario della Serie A, la Juventus è tornata ad allenarsi nella tarda mattinata di oggi alla Continassa dopo il rinvio della semifinale di ritorno contro il Milan in Coppa Italia. La squadra agli ordini di Maurizio Sarri, che domenica o lunedì potrebbe recuperare la gara con l'Inter, ha sostenuto una seduta con esercizi con il pallone terminata con una partitella a campo aperto.

Oltre a Cristiano Ronaldo, regolarmente in gruppo e rientrato dal Portogallo dove ieri aveva raggiunto la madre ricoverata in ospedale, anche Gianluigi Buffon è tornato ad allenarsi insieme al resto dei compagni dopo aver smaltito la lombalgia accusata nei giorni scorsi. Buone notizie arrivano anche da Giorgio Chiellini, alle prese con un lieve affaticamento all'adduttore: il capitano bianconero ha svolto un lavoro personalizzato programmato e c'è ottimismo per un suo recupero per il prossimo impegno di campionato.