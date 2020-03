FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Il mondo del calcio è condizionato dall'emergenza coronavirus che in Italia è particolarmente presente ma che si tratta di un problema internazionale, Football Under per Calciomercato.it prova a scrutare i talenti più interessanti nelle competizioni che stanno andando avanti.

1. Il Bayern Monaco ha riconquistato la vetta della classifica in Bundesliga con tre punti di vantaggio sul Lipsia, ha ipotecato la qualificazione ai quarti di Champions League battendo 3-0 il Chelsea a Stamford Bridge e, come al solito, rappresenta una miniera di giovani talenti. Alphonso Davies è una delle ultime scoperte, il Bayern l'ha pescato in Canada, è arrivato a gennaio del 2019 dal Vancouver. Nelle prime gare ha giocato da esterno offensivo, è un mancino classe 2000 che poi ha arretrato il suo raggio d'azione. Ha gamba, qualità tecniche, ha collezionato 28 presenze in prima squadra in questa stagione realizzando un gol e sette assist, di cui tre in Champions League, l'ultimo proprio a Lewandowski contro il Chelsea.

2. Il Salisburgo è stato eliminato dall'Eintracht Francoforte ai sedicesimi di Europa League, la sua mission di valorizzare giovani talenti per creare i nuovi Haaland. Nella gara contro i tedeschi ha debuttato in Europa League Karim Adeyemi, attaccante classe 2002 che ha portato a casa 44 minuti. Il tedesco con origini nigeriane si è messo in mostra in Youth League realizzando tre reti e tre assist. Adeyemi è legato al Salisburgo fino al 2024, in 14 gare con la seconda squadra ha messo a segno 9 gol e 8 assist ed è pronto a confermare le sue qualità anche in prima squadra.

3. Il Manchester United non sta vivendo un grande momento ma si sta rifugiando nei suoi giovani talenti. Greenwood è l'espressione massima ma ci sono anche altri ragazzi che hanno sfruttato proprio il palco come Ethan Laird, terzino destro classe 2001 che ha trovato spazio durante il girone di Europa League nelle gare contro l'Az Alkmaar e l'Astana. Giocatore rapido, molto abile in fase offensiva, tecnicamente valido, è una risorsa delle nazionali giovanili inglesi, al momento gioca in Nazionale Under 19 e nell'ultima gara contro la Bosnia ha realizzato anche una rete.

4. In Europa League nel Manchester United, una delle pretendenti alla vittoria finale, ha trovato spazio anche Largie Ramazani, esterno offensivo belga classe 2001 che ha giocato per sei minuti nella gara contro l'Astana. Ramazani è un esterno offensivo dotato di forza esplosiva, buone accelerazioni, può giocare sia a destra che a sinistra, nell'Under 23 ha realizzato dieci gol tra campionato di categoria ed Efl Trophy.

Il 20 febbraio Ramazani ha debuttato in nazionale Under 19 contro il Lussemburgo realizzando anche una rete, ottimi i trascorsi anche nelle Nazionali Under 17 e 18 belga.

5. Il Basilea è agli ottavi di Europa League, affronterà l'Eintracht Francoforte, nella gara d'andata contro l'Apoel Nicosia ha giocato anche se per pochi minuti Orges Bunjaku, centrocampista classe 2001 che può essere schierato anche da trequartista. Ha visione di gioco, capacità nella rifinitura, buone qualità tecniche, nel campionato svizzero ha portato a casa tre presenze realizzando anche un assist all'esordio nella vittoria per 4-0 in trasferta contro il Zurigo.

6. Quella di Amil Gassama è una storia all'insegna dell'integrazione. È arrivato in Italia con un barcone, viveva presso un centro accoglienza nella provincia di Napoli fino a quando durante una partita tra amici tra i vicoli di Porta Capuana l'ha scoperto Rosario Campana, allenatore all'epoca in serie D al Gragnano. Rosario è diventato poi il suo papà adottandolo, la sua avventura calcistica è continuata a suon di gol, ne realizzò 15 in 20 partite. Gassama così ha conquistato il calcio professionistico, gioca in C al Potenza e ha portato a casa due presenze contro il Rende e il Teramo.

7. Il 9 gennaio scorso ha compiuto solo diciassette anni ma ha già quattro presenze in serie C, si tratta dell'attaccante italo-albanese classe 2003 Eljon Toci che ha complessivamente totalizzato 40 minuti ma si tratta di un talento in cui il Sudtirol crede tanto. È alto 188 centimetri, ha fisicità ma anche buone qualità tecniche e coordinative, nell'Under 17 ha realizzato 8 gol in 11 partite convincendo il club a mandarlo subito in prima squadra senza passare per la Berretti.

8. La gloria europea che ha avuto l'Ajax nella scorsa stagione non ha trovato cittadinanza in quest'annata, dopo l'eliminazione dalla Champions League il Getafe li ha eliminati anche dall'Europa League. La produzione di talenti, però, non s'arresta, come il centrocampista classe 2002 Ryan Gravenberch che ha realizzato tre gol e un assist tra campionato e coppa nazionale. In Europa League Gravenberch ha portato a casa 75 minuti nella vittoria contro il Getafe per 2-1 che non è servita a ribaltare il risultato dell'andata.

9. Francesco Dell'Aquila è una delle migliori promesse del vivaio della Spal, che l'ha pescato dalla realtà romana della Nuova Tor Tre Teste. È alla sua seconda stagione a Ferrara, ha realizzato nella scorsa stagione otto reti nel campionato under 15 aiutando la formazione emiliana a qualificarsi ai quarti di finale dei play-off in cui sono stati eliminati dal Genoa. Nella classifica del girone B del campionato under 16 la Spal è terza in classifica, insidia Atalanta e Bologna per le prime due posizioni che valgono l'accesso ai quarti di finale senza passare per il turno degli ottavi. È un trequartista di grande estro e fantasia e sta dando un grande contributo ai suoi compagni in questa stagione così esaltante.

10. Andrea Semenza è un attaccante classe 2004 dell'Inter molto interessante che si è recentemente messo in mostra nell'amichevole della Nazionale Under 16 contro i coetanei della Turchia. Si tratta di un esterno offensivo abile nell'uno contro uno, con un gran tiro di destro. Contro la Turchia Semenza è entrato all'84' e ha realizzato due gol in pieno recupero.