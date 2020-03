CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI MILAN / Dopo mesi, trasformati in anni, di attesa, la Juventus è pronta a 'scaricare' Federico Bernardeschi. Al netto di rare prestazioni convincenti, l'esterno non ha ancora fatto il definitivo salto di qualità che i bianconeri si aspettavano dal suo arrivo dalla Fiorentina e il tempo sembra ormai essere scaduto. Già vicino all'addio nelle scorse sessioni di calciomercato, il 26enne è sempre più in bilico e stavolta potrebbe davvero salutare i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi verso l'addio | C'è sempre il Milan

Come riferito da 'Goal.com', il Milan resta una pista piuttosto 'calda' in vista della prossima estate. È da escludere però lo scambio con Paquetà di cui le due società hanno già discusso a gennaio: la Juventus punterà su altri obiettivi a centrocampo, Pogba su tutti, ma il club rossonero resta comunque forte sull'ex Fiorentina. Occhi puntati dunque sull'asse Milano-Torino per Bernardeschi.

