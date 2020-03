Milan, Pioli ha blindato la difesa | Il dato dei rossoneri

MILAN PIOLI DIFESA/ Nonostante il terremoto Gazidis-Boban, e la candidatura di Rangnick per la gestione tecnica della prossima stagione, il Milan di Pioli continua a viaggiare a caccia dell'Europa. Spunta inoltre un dato interessante sulla squadra rossonera, in crescita dopo l'avvicendamento in panchina.

Con Stefano Pioli infatti, il Milan ha totalizzato sette clean sheet in diciotto gare ufficiali. Un numero che simboleggia sicuramente una crescita, ma sul quale gravano anche le due sfide, contro Atalanta ed Inter, nel quale la squadra rossonera ha incassato 9 reti.