VIDEO CM.IT - Calciomercato Inter, occhi su Kane | Juventus, il futuro di Rakitic

VIDEO CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MILAN NAPOLI KANE RAKITIC / Si rinnova l'appuntamento pomeridiano con il consueto tg di Calciomercato.it con le ultime notizie sui trasferimenti di giornata.

In casa Inter spunta il nome di Harryin caso di addio di Lautaro. In ottica nerazzurra e juventina da definire invece il futuro di Rakitic che potrebbe anche lasciare il Barcellona ma rimanere in Spagna. A completare il quadro le news su Napoli e Milan.

GUARDA IL VIDEO