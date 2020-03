CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN ATHLETIC BILBAO ALKORTA / Il futuro di Gonzalo Higuain potrebbe anche non essere ancora alla Juventus. Il centravanti argentino, seppur disputando una discreta stagione, non sta fornendo numeri adeguati dal punto di vista realizzativo come dimostrano le appena 8 reti messe a segno finora. Nei giorni scorsi si è parlato persino di un approdo dell'argentino all'Athletic Bilbao. In tal senso è intervenuto il direttore sportivo dei baschi Rafa Alkorta, che ha parlato a 'Onda Cero': "Per firmare con noi dovrebbe essere nato o formato qui. Se non risponde a queste regole, non vale. Non so se un giorno verranno modificate queste regole, ma ora non vale. Ricordo che Fernando Redondo aveva un parente a Oyón...

e in alcune occasioni, essendo al Real Madrid, mi chiese se poteva giocare all'Athletic. Gli ho detto che non sarebbe stato possibile". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

