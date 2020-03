CALCIOMERCATO RADU DAMIANI PARMA INTER / Lasciato il Genoa per via dell'arrivo di Mattia Perin, Ionut Radu si è trasferito nelle ultime ore di mercato in prestito al Parma in prestito dall'Inter.

A sorpresa però il tecnico Robertogli ha preferito Simone, vice dell'infortunato Luigi. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

Una situazione che il portiere classe 1997, approdato in Emilia per giocare titolare, non sembra gradire. Lo ha confermato anche il suo agente Oscar Damiani ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Nessuno di noi si aspettava questa situazione. Credevamo che al Parma avesse trovato spazio. Lui però è un ragazzo intelligente e un grande professionista, sta vivendo male la panchina ma si farà trovare pronto nel caso di necessità". Damiani ha parlato anche di futuro, visto che Radu ha un contratto con i nerazzurri: "Il programma prevede il rientro all'Inter alla fine della stagione. Anche perché Padelli dovrebbe essere in scadenza di contratto".