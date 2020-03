CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA KANE TOTTENHAM MOURINHO - Sono tantissime, e diverse, le voci che circolano sul futuro di Lautaro Martinez. Mentre l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, sta cercando di arrivare ad un accordo col suo entourage per il prolungamento contrattuale, con adeguamento dell'ingaggio, cresce il pressing del Barcellona, bisognoso di un centravanti giovane per sostituire il 33enne Luis Suarez. Il 22enne di Bahia Blanca è attualmente legato ai nerazzurri da un accordo fino al 2023 con all'interno una clausola rescissoria da 111 milioni di euro, valida dall'1 al 15 luglio, cifra che i catalani potrebbero tranquillamente spendere per accaparrarsi il 'Toro'. Ma per l'Inter, stando a quanto sostiene il 'Telegraph', ci sarebbe un sostituto di lusso.

LEGGI ANCHE>>>VIDEO CM.IT - Serie A, Coronavirus. Marotta: "Porte chiuse unica soluzione.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Lukaku sul futuro: "Pronto a tornare"

Calciomercato, l'Inter bussa ancora alla porta di Mourinho

La dirigenza meneghina potrebbe, infatti, tornare a bussare alla porta del Tottenham di José Mourinho, come successo a gennaio per Christian Eriksen, per Harry Kane, già accostato ai rivali storici rivali della Juventus. Il bomber inglese, in caso di mancata partecipazione alla prossima Champions League, potrebbe chiedere la cessione, ma per il numero 10 la concorrenza è tanta e di altissimo livello. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United e Manchester City sarebbero pronte a fiondarsi sul 26enne bomber, sotto contratto con gli 'Spurs' fino al 2024 che valutano il suo cartellino una cifra decisamente importante: 170 milioni di euro circa. Un'operazione che il club di Suning potrebbe tentare di impostare solo a fronte di una cessione di Lautaro Martinez, anche se la volontà è quella di trattenere l'argentino ancora per diversi anni alla corte di Antonio Conte.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Conte lo rivuole: nuovo tentativo

Calciomercato Inter, Marotta tifa Psg. E Tuchel difende Icardi