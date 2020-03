CALCIOMERCATO INTER KURZAWA PSG JUVENTUS / A caccia di un rinforzo per la fascia sinistra. L'Inter studia un nuovo colpo da regalare ad Antonio Conte e la lista dei candidati è particolarmente lunga.

In cima c'è Marcos Alonso , ma tra le alternative non va esclusa la pista che porta a Layvin. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

'Tuttosport' sottolinea come il difensore transalpino, il cui contratto con il Paris Saint-Germain scade a giugno, è tra i papabili nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra come possibile colpo per l'estate. Sembra essere superata dunque la concorrenza della Juventus. 'Le 10 Sport' sottolinea come la pista che porta al club bianconero, vicinissimo all'acquisto del laterale francese in cambio di De Sciglio in estate, si è piuttosto raffreddata. L'Inter è al momento avanti e potrebbe approfittarne.