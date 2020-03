CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER RAKITIC / Potrebbe essere sempre in Spagna il futuro di Ivan Rakitic. Secondo 'Marca', infatti, sul centrocampista croato è forte l'interesse dell'Atletico Madrid. I 'Colchoneros' di Simeone lo considerano il giocatore ideale per consentire alla squadra di compiere un ulteriore salto di qualità sul piano dell'esperienza e della personalità ai massimi livelli.

Rakitic, nel mirino della Juventus(non andato in porto lo scambio prima con Bernardeschi e poi con Emre Can) e di recente riaccostato all'Inter, non disdegnerebbe il trasferimento a Madrid, ma naturalmente prima vorrebbe ascoltare la proposta dell'Atletico, che ancora non ha preso contatti col Barcellona per conoscere il prezzo del cartellino, tre-quattro mesi valutato sui 35 milioni.

Rakitic non rientra nei piani futuri del Barça, al quale è contrattualmente legato fino al giugno 2021, lui lo sa bene tanto che sarebbe voluto andare via già nella finestra invernale: "Ci ho pensato perché il rapporto con Valverde e il suo staff non era dei migliori. Ci sono state diverse cose che non mi sono piaciute, lo dico molto chiaramente, lo sappiamo noi e lo sanno le persone che prendono le decisioni. Posso dire senza problemi che il Barcellona aveva cose che non mi piacevano".

