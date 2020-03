CALCIOMERCATO TARE LAZIO RANGERS HAGI / In attesa di capire cosa accadrà in Serie A vista l'emergenza Coronavirus, i club guardano al futuro e riflettono sul mercato. La Lazio continua a non mollare la pista Giroud, sogna Depay e valuta con attenzione un figlio d'arte.

Si tratta di Ianis, trequartista romeno di 21 anni di proprietà del, ma in prestito con diritto di riscatto (fissato a 6 milioni di euro) ai. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo il 'Corriere dello Sport', il ds Tare starebbe seguendo con grande attenzione il classe 1998. Il club scozzese sembrerebbe intenzionato ad esercitare il riscatto, ma sembra difficile che il ragazzo, con un passato anche alla Fiorentina, possa restare a Glasgow. E la Lazio sarebbe pronta ad approfittarne.