CALCIOMERCATO INTER LUKAKU ANDERLECHT / Arrivato in estate all'Inter, Romelu Lukaku ha coronato il suo sogno di giocare in Serie A. Per la tifoseria nerazzurra, il belga è già diventato un idolo e per Antonio Conte è un elemento ormai inamovibile.

Lukaku sta godendosi a pieno l'esperienza meneghina, ma non ha fatto mistero in futuro di voler tornare dove tutto è iniziato. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Su Instagram infatti, l'attaccante classe 1993 non ha nascosto il proprio desiderio di tornare a vestire la maglia dell'Anderlecht, club con cui ha debuttato a 16 anni e che lo ha lanciato nel grande calcio. In un post, rispondendo alle domande dei fan, Lukaku ha confermato di come vestirà nuovamente il biancomalva: "Penso di tornare quando avrò 34 anni e di indossare nuovamente la maglia dell'Anderlecht per almeno due stagioni". Esclusa quindi una permanenza all'Inter sino a fine carriera, ma i tifosi nerazzurri possono per adesso restare certamente tranquilli.