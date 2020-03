EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A PORTE CHIUSE LEGA CALCIO SERIE B GRAZIANI - Non si placano le polemiche seguite alle varie decisioni prese dalla Lega Calcio nei giorni scorsi, nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus.

Nel mirino della critica, soprattutto il presidente contestato duramente dal presidente dell'Inter Steven Zhang sui social . E si è parlato anche delle forti pressioni dellaper rinviare il match con i nerazzurri, programmato per domenica scorsa a porte chiuse: "Una Lega debole dà adito a tutti questi discorsi - le parole di Ciccioa 'Radio Sportiva' - Sarebbe servita una decisione netta e forte". Continua Graziani: "Credo che le cose cambieranno in maniera drastica anche in, verranno giocate tutte le gare a porte chiuse per un certo lasso di tempo. Ce ne faremo una ragione, l'importante è che tutto sia fatto in funzione della salute degli italiani".