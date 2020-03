Calciomercato Milan, Graziani 'conferma' Pioli

CALCIOMERCATO MILAN PIOLI CICCIO GRAZIANI BOBAN GAZIDIS MALDINI - Tiene ancora banco in casa Milan la questione relativa al prossimo addio di Zvonimir Boban, chief football officer rossonero, e probabilmente anche di Paolo Maldini, dopo gli screzi e le dichiarazioni pubbliche contro l'amministratore delegato Ivan Gazidis.

"Il tifoso milanista è un po' dispiaciuto e anche un po' arrabbiato per l'addio di Boban - il parere di Ciccioai microfoni di 'Radio Sportiva' - Certe decisioni e certi screzi, se fossero capitati in alti momenti, sarebbero stato più capibili. Questo fulmine a ciel sereno non ci voleva, il fatto che sia successo ora non fa bene alla squadra. Queste decisioni si prendono a fine stagione, c'è un po' di masochismo all'interno della società". E si discute anche del futuro della guida tecnica, con Rangnick pronto a subentrare a Pioli , mentre spunta anche l' ipotesi dimissioni immediati per il 54enne allenatore . Su questo aspetto, Graziani ha le idee molto chiare: "Confermerei assolutamente Pioli per come il Milan si è ripreso e per il carattere dimostrato dalla squadra".