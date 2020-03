EMERGENZA CORONAVIRUS GOVERNO SCUOLE UNIVERSITA' / Scuole e università chiuse fino a metà marzo.

E' questa, stando all'Ansa, la decisione presa dal Governo vista l'emergenza

Per quanto riguarda il calcio, invece, Lega Calcio e club dovrebbero accordarsi per la disputa a porte chiuse delle partite in programma nei prossimi trenta giorni. "Si va verso questa decisione", ha confermato il Ministro dello Sport Spadafora. Nel weekend che verrà si recuperebbero le gare della 26esima giornata, col derby d'Italia Juventus-Inter che andrebbe in scena domenica sera.