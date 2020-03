EMERGENZA CORONAVIRUS MARANI / Intervenuto a 'Sky Sport', il giornalista Matteo Marani si è espresso in merito all'emergenza Coronavirus che sta paralizzando il calcio italiano e non solo: "Ma ci rendiamo conto che la Lega 3 giorni fa si preoccupava di mettere date ad hoc per aggirare i decreti di Governo e Regioni senza interessarsi della salute? Mettono le partite il lunedì per giocare a porte aperte in questa situazione? Mi viene da pensare che in questo momento qualche presidente sia preoccupato da temi come rimborsi dei biglietti, rimborso degli abbonamenti....

Ma ha senso mettere in primo piano la parte economica? Per fortuna è intervenuto anche il governo, fino a sabato mattina non aveva ancora comunicato con la Lega. Mi viene da ridere quando veniva detto ‘ne va a scapito dell’immagine della Serie A’, bisogna prendere una decisione seria. Se ne è parlato in tutto il mondo, dobbiamo solo provare vergogna per tutto quello che è stato fatto o detto".

