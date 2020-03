MANCINI ITALIA SERIE A EURO2020 / Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale azzurra, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' a 100 giorni dall'inizio di Euro2020: "La lista? Mancano 3 mesi, qualcosa potrebbe cambiare ma credo poco. Il dispiacere è che ne posso portare solo 23". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La formula della Nations League: "Abbiamo provato dei giovani, abbiamo cambiato squadre. E' stata una competizione positiva, giocare per i 3 punti è sempre meglio".

Gli obiettivi della Nazionale: "Sono molto felice della squadra perché gioca bene e scende in campo per vincere.

I record? Ovvio che fa piacere. E lo possiamo fare perché abbiamo giocatori bravi".

Il recupero di Zaniolo: "Vedremo quello che accadrà tra un mese. Non è semplice, parliamo di un ragazzo giovane. Avrà altre occasioni davanti per mostrare il proprio talento, l'importante è che lui stia bene".

L'emergenza del coronavirus: "Sono leggermente preoccupato per i miei genitori che sono in età avanzata. Mi dispiace per questa situazione, è un po' difficile da gestire. Spero che tutto si risolva nel breve tempo possibile e che tutto torni alla normalità. Decisione migliore? Ci sono persone più competenti di me e mi fido delle loro scelte".

