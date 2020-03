CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR PSG / Certi amore non finiscono mai. Dopo la lunga telenovela della scorsa estate, il Barcellona è pronto ad un nuovo assalto per riportare a casa Neymar.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Mundo Deportivo', il talento brasiliano è in rottura con il.

Il rapporto tra Neymar e il ds Leonardo non è dei migliori, il giocatore è pronto a far leva sull'articolo 17 della Fifa, che consente a un giocatore che abbia compiuto i 28 anni e trascorso almeno 3 stagioni in una società di liberarsi attraverso un indennizzo economico, pur di tornare a vestire la maglia blaugrana.

