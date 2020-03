Calciomercato Napoli, due per uno | Missione Lozano

CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO - Nel Napoli che sta risalendo la china in campionato dopo le tre vittorie consecutive che hanno riavvicinato i partenopei alla zona europea, la nota stonata è rappresentata da Hirving Lozano. Grande colpo dello scorso mercato estivo di De Laurentiis, il fantasista messicano classe 1995 non trova più spazio: dall'arrivo di Gattuso sulla panchina degli azzurri l'ex Psv Eindhoven non è mai stato titolare e ha racimolato appena 61 minuti in 11 giornate.

Prende quindi corpo la possibilità di un addio a fine stagione: secondo il portale iberico 'El Gol Digital', per Lozano si starebbe muovendo l'. Tuttavia prima di poter imbastire una vera e propria trattativa, i 'Colchoneros' dovranno cedere due giocatori in quel ruolo: si tratta die di

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, Belotti può arrivare con lo scambio

Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: rinviata Napoli-Inter