ASSEMBLEA DI LEGA SERIE A / Giornata importante per il calcio italiano. I vertici del football nostrano si stanno ritrovando nel Salone d'onore del CONI a Roma per decidere sui recuperi della Serie A per un'Assemblea straordinaria. L'emergenza Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio il sistema calcio italiano e va presa una decisione anche per i prossimi match:

ORE 12.30 - Come riporta Sky Sport, il Consiglio è stato temporaneamente sospeso. A breve si ratificherà la mancanza del numero legale in assemblea.

I club attualmente presenti sono Inter, Juventus, Milan, Roma, Sassuolo, Udinese, Lazio, Fiorentina e Atalanta.

ORE 12.20 - Ufficiale il rinvio di Napoli-Inter. La decisione è stata presa dal prefetto del capoluogo campano

ORE 12.15 - Si sta prendendo in considerazione la possibilità di giocare il recupero di Juventus-Inter già domenica sera, a porte chiuse. A riportarlo è gazzetta.it

ORE 11.48 -Pradè e Barone, in rappresentanza della Fiorentina, sono arrivati al Coni

ORE 10.30 - Claudio Lotito, numero uno della Lazio, tra i primi ad arrivare per l'Assemblea della Lega