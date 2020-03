JUVENTUS INTER RINVIO RECUPERO SERIE A / Sono ore importanti per il futuro della Serie A e del calcio italiano.

E' in corso il Consiglio straordinario della Lega per capire come si dovrà procedere a causa dell'emergenza sanitaria del coronavirus. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', si va verso la decisione di giocare le prossime partite di campionato a porte chiuse. La maggioranza dei sì all’ipotesi del nuovo calendario non è stata ancora tradotta in ufficialità, anche perché l’Inter continua a sostenere la necessità di recuperare Inter-Sampdoria prima della sfida con la Juventus.

Al momento sarebbe al vaglio anche l’ipotesi di anticipare Juventus-Inter a domenica, perché la data di lunedì visto l’obbligo di giocare a porte chiuse non avrebbe più senso. Le partite potrebbero essere dunque spalmate solo tra sabato e domenica. Da capire anche quale sarà la decisione per quanto riguarda la Coppa Italia, dopo i rinvii delle due semifinali in programma oggi e domani.

