Calciomercato Milan, colpo de Paul: la conferma dell'argentino

CALCIOMERCATO MILAN INTER RODRIGO DE PAUL / Rodrigo De Paul è pronto a lasciare l'Udinese al termine della stagione. Il fantasista argentino, nonostante un campiopnato non proprio esaltante dei bianconeri, sta continuando a giocare ad alti livelli con la numero dieci sulle spalle. L'interesse nei suoi confronti non è mai scemato: durante il calciomercato di gennaio, il calciatore è stato accostato ai due club milanesi. Soprattutto il Milan ha approfondito i discorsi con l'agente ma senza affondare il colpo.

Quasi certamente i rossoneri ci riproveranno durante il mercato di giugno quando ci sarà più tempo per trattare con l'Udinese che vuole incassare una cifra tra i 25/30 milioni di euro.

Dall'Argentino, nel frattempo, Da Paul ha confermato che anche durante l'ultima sessione ha avuto la possibilità di lasciare la maglia bianconera: "A Udine sto bene, mi sento a casa - ammette ai microfoni di 'TyC Sports' - Nei mesi di dicembre e gennaio c'è stato qualcosa, ma ho preferito restare qui e completare questo ciclo invece che lasciare a metà stagione.

Adesso penso solo alla mia squadra e alla Nazionale argentina. A giugno si vedrà. Quando terminò la Coppa America avevo affermato che mi sarebbe piaciuto giocare lae continuare a crescere a livello calcistico. Per vari motivi alcune situazioni non si sono risolte".

Milan argentino, non solo de Paul

La pista argentina per il Milan potrebbe davvero scaldarsi in estate. Ricordiamo che l'agente di De Paul, Agustín Jiménez, è lo stesso di Matias Zaracho. Il talento classe 1998 del Racing Club de Avellaneda è in cima alla lista dei desideri dei rossoneri. Per strapparlo al club argentino dovrebbe bastare una cifra sotto ai 20 milioni di euro.

