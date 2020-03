Serie A, campionato sospeso | Giallo sullo Scudetto assegnato

BLOCCO SERIE A SCUDETTO JUVENTUS - C'è grande attesa per il nuovo decreto del Governo che inciderà anche sulla Serie A. Due le ipotesi sul piatto: proseguire la stagione facendo giocare le partite a porte chiuse, oppure sospendere il campionato per un mese. Il rischio più grande è che non si riesca a terminare il torneo in tempo per gli Europei.

Ma cosa accadrebbe qualora il campionato fosse bloccato definitivamente? Nelle ultime ore si è vociferato che verrebbe presa in considerazione la classifica relativa all'ultima giornata disputata per intero, ossia la 24esima, per emettere i verdetti della stagione 2019-20.

E così la Juventus vincerebbe lo scudetto, con Lazio, Inter e Atalanta qualificate in Champions League, mentre Genoa, Brescia e Spal retrocederebbero in Serie B. C'è però chi fa notare che, in caso di interruzione del campionato, non esistono norme in merito all'assegnazione del titolo nello statuto della Figc e nemmeno in quello della Lega di Serie A. La speranza è che l'emergenza coronavirus possa rientrare al più presto ed il torneo possa concludersi nel modo più regolare possibile.

