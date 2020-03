JUVENTUS RONALDO MADRE / Juventus-Milan rinviata ieri sera dopo lo stop della Prefettura di Torino per l'apertura al pubblico dell'Allianz Stadium in merito all'emergenza sanitaria sul coronavirus. La squadra bianconera probabilmente avrebbe dovuto fare a meno di Cristiano Ronaldo, volato nel pomeriggio di martedì in Portogallo per assistere la madre ricoverata in ospedale.

Sono stabili le condizioni della signora, come rivelato dallo stesso CR7. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

Juventus, Ronaldo in Portogallo per assistere la madre: le tempistiche sul rientro

Ieri il fuoriclasse portoghese ha beneficiato di un permesso per saltare l'allenamento pomeridiano alla Continassa e recarsi in patria. Come scrive 'Tuttosport', Ronaldo all'ora di cena non aveva ancora deciso se rientrare subito in Italia o restare al fianco della mamma, optando poi per la seconda opzione appresa la notizia del rinvio della sfida di Coppa Italia contro i rossoneri. La Juventus ha dato carta bianca al cinque volte Pallone d'Oro, che solo dopo aver fatto un nuovo punto della situazione con i medici sulle condizioni della madre programmerà con il club bianconero le tempistiche per il ritorno a Torino.