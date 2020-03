Calciomercato Juventus, pagare la clausola per beffare il Barcellona

CALCIOMERCATO JUVENTUS FERRAN TORRES - La Juventus è ancora in corsa per Ferran Torres. Ad appena 20 anni l'esterno offensivo nativo di Foios è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo. Nonostante la giovane età è un titolare inamovibile del Valencia, con cui ha già collezionato 5 gol e 6 assist in 34 presenze tra campionato e coppe. Come riportato dal sito 'todofichajes.com', Torres ha rifiutato la proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 perché vuole fare il salto di qualità e andare a giocare in un top club.

Ad oggi ilappare in pole rispetto ale al, ma la Juve può battere i blaugrana pagando la clausola di rescissione fissata a 100 milioni di euro.

